【慘過海嘯】中國官方製造業PMI跌至35.7　遠低預期

中國統計局公布，受新冠肺炎疫情影響，2月份製造業採購經理指數(PMI)為35.7，低於2008年11月的38.8歷史低位；按月下降14.3個百分點，預期為46。構成製造業PMI的5個分類指數均位於盛衰分界線之下。

截至2月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為78.9%，其中大中型製造業企業達到85.6%。

【大中型企業3月底復工率將升至9成】

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，儘管新冠肺炎疫情在短期內對中國企業生產經營活動造成較大衝擊，但目前疫情得到初步遏制，給生產帶來的負面影響正在逐步減弱，企業復工率回升較快，市場信心穩步恢復。採購經理調查顯示，大中型企業3月底復工率將升至90.8%，其中製造業為94.7%，分別比當前上升11.9和9.1個百分點。

趙慶河續稱，近期針對疫情出台的減稅降費、金融服務、租金減免、穩崗就業補助，特別是支持中小微企業渡難關等一系列政策措施逐步落實，將有效紓解疫情給企業生產經營帶來的困難，進一步提振企業信心，加快企業復工復產步伐，預計3月份採購經理指數將會改善。

【製造業進出口壓力加大】

2月份製造業PMI主要特點包括保障基本民生的行業受影響相對較小。製造業21個行業PMI均落入收縮區間，但各行業受影響程度不同。其中，化學纖維、通用設備、專用設備、汽車等行業PMI落至30以下；在穩產保供政策支持下，保障人民群眾基本生活需求的農副食品加工、食品及酒飲料精製茶等行業PMI保持在42以上，提供衞生健康與醫療保障的醫藥製造業PMI為39.7，均高於製造業總體水平，受影響相對較小。

新訂單指數下降幅度小於生產指數。生產指數和新訂單指數分別為27.8和29.3，按月回落23.5和22.1個百分點，新訂單指數高於生產指數1.5個百分點，表明製造業需求情況相對較好。調查的21個行業中，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、醫藥等15個行業新訂單指數高於生產指數，尤其是農副食品加工業新訂單指數仍處於擴張區間。

新出口訂單指數和進口指數分別為28.7和31.9，按月下降20.0和17.1個百分點。部分調查企業反映，受疫情影響，訂單取消、延遲交貨等情況有所增加。

大、中、小型企業PMI普遍回落。大、中、小型企業PMI分別為36.3、35.5和34.1，按月下降14.1、14.6和14.5個百分點。

此外，非製造業PMI為29.6，按月下降24.5個百分點，預期為50.5，表明受疫情衝擊，非製造業經濟總體回落明顯。綜合PMI為28.9，按月下降24.1個百分點，表明企業生產經營活動總體放緩。

【全球關注中國製造業PMI數據】

鑑於歐洲等地已經出現新冠肺炎病例，而且疫情正在破壞國際供應鏈、旅遊業和貿易，中國經濟表現也將對其他地方的需求產生影響。事實上，疫情迫使全國的工廠、電影院、餐廳和商店臨時關閉之後，投資者想要探究疫情對全球第二大經濟體的衝擊程度有多大。

關於經濟到底只是遭遇短期滑坡，在疫情得到控制後會迅速逆轉，還是會徹底陷入長期低迷，分析觀點不一。包括高盛在內的分析師已下調本季度中國經濟增長預測，他們預計本季度經濟增長2.5%，全年增長5.5%。對前3個月的預測中值為增長4.3%。

國際貨幣基金組織(IMF)上周表示，目前預計其今年3.3%的全球經濟增長預測將被削弱0.1個百分點，但也在着眼於更加「悲觀的」假設情景。美國銀行經濟學家本周指出，目前預計今年全球經濟增長2.8%，是2009年以來的最差表現。

中國約佔全球GDP的17%，是新車和半導體的最大市場、國際旅遊的最大消費國、服裝和紡織品的主要出口國以及許多個人電腦和幾乎所有款式iPhone的代工製造者。

－－－－－－