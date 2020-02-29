1周10大驚奇：全球幾何終極一跌？留意「這個字」

2020年過了兩個月，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，與其「畏高」，倒不如考慮跟趨勢而行。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後則引述美國總統特朗普發表「國情咨文」後股市走勢的往績預言，2月會平安度過，惟上周則警告股市踏入「最後歡樂時光」，結果本周率先狂冧。往後怎看？投資者必須關注「一個英文字」！

【1、全球會否真攬炒？投資界老手話要留意「這個字」】

新冠肺炎疫情持續擴散，令已全世界遭殃，更讓大眾明白到何謂「供應鏈」斷裂！受創的產業包括汽車、航空航運、科技、能源、旅遊、消費，無人幸免。

舉例來說，澳洲西部沿海地區龍蝦近來大量滯銷，因幾個重要出口市場如今都處於封閉狀態。美國新澤西州一家婚紗店，面臨訂單無法出貨。英國倫敦一家假髮舖，雖然接到網上訂單，卻因貨源不足而煩惱。

報道提到，澳洲西部捕魚季節今年剛開始，當地的漁人商業合作社就被迫停止向旗下成員收購原本準備運往中國的龍蝦，因需求基本上已降至零。

受疫情影響，美國食品藥劑管理局(FDA)派員前往中國檢查藥廠的計劃已延後，由於中國提供抗生素及其他藥劑成分給美國，使某些藥品可能出現短缺。

就此，投資界老手、財務顧問機構Exante Data政治風險分析師Wouter Jongbloed指出，專業投資者目前緊盯着世界衛生組織(WHO)，何時會宣布「大規模流行」(Pandemic)這個關鍵字。

他警告，現時市場的隱憂大多與供應鏈有關，如果世衛覺得不得不使用「大規模流行」來界定這次疫情，到時候對於供應鏈的擔憂將立即浮面，金融市場會再遭重創。

【2、亞太股市風向標傾向「熊市」】

隨着全球股市波動，亞太區一貫的「風向標」已率先「陣亡」，意味港股也難獨善其身！其中，馬來西亞政局動盪，總理馬哈蒂爾本周請辭，加上新冠肺炎疫情疑慮下，馬來西亞股市已由2018年4月的紀錄高位累跌超過兩成，按術上步入熊市，令這輪持續12年、全球持續時間最長的牛市告終。

馬國股市於2008年展開牛市，自金融危機中反彈，期間克服了歐債危機、中美貿易衝突，以及當地獨立後首次政黨輪替。不過，馬國經濟增長跌至10年最慢後，情況未見改善。

●泰股亦見熊

此外，泰國股市亦見熊，本周自2018年1月高位累跌超過兩成。根據泰國官方近日表示，今年2月從1日至9日，赴泰國的海外遊客人次按年大減43.4%，而中國遊客人數更急挫86.6%。

當地分析預測，若疫情持續6個月，泰國今年將減少1,700億泰銖(約422.98億港元)的旅遊收入，經濟增長將最少減一個百分點，中國遊客會減少350萬人；如果疫情持續3個月，中國遊客減少160萬人，旅遊收入也要減少800億泰銖(約199.05億港元)，經濟增長最少減約0.4個百分點。有統計顯示，63.97%泰國人擔心工作不保，生活支出負擔日益加重。

●菲律賓股市

由於全球對疫情擴散的擔憂升溫，菲律賓股市跌至近3年多以來最低，分析師開始關注該國股市「陷熊」。該國股市周五(28日)低見6,769點，只要跌穿6,692點，就較2019年高位累挫20%，技術上陷入熊市。

別輕視菲律賓股市，它往往是亞太股市風向標！1997年及2007年該國股市見頂後，亦率先「陷熊」，事後反映着重大危機來臨，亞洲區其他股市跟隨「見熊」。

【3、估中比特幣末路專家：美股如出一轍】

除了亞太區，美國近期也頭痕！事實上，當地股市也乍現「熊蹤」！美國華爾街著名分析員、金融機構Bleakley Global Advisors首席投資官Peter Boockvar近期警告，美股出現了「牛市末路」的信號，就是有股份被過度瘋炒。

Boockvar說：「這令人回想起2017年底的比特幣，當時炒到2萬美元，這正正是牛市末路亂炒的典範，美股目前也雷同。」事實上，他於2018年1月就預警，虛擬貨幣「一哥」比特幣要暴瀉八成，結果言中。

他說的「末路」，正是有個別股份炒到癲！舉例來說，以由英國富商布蘭森創辦的太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)為例，去年10月底成功借殼上市，但股價自12月至今一度漲逾400%，市值接近80億美元，相當於2019年估計收入的近2,000倍。相比之下，去年上市、依然處於「虧損」的召車平台Uber，市值只較收入高約5.5倍。

維珍銀河正研發載人太空船，向顧客提供90分鐘的太空船旅程，包括體驗數分鐘的無重狀態，每人票價25萬美元，公司管理層估計，到2023年收入將有近6億美元。不過，公司迄今收入不多，去年首9個月，虧損1.381億美元。

維珍銀河的炒風亦反映在成交量上，尤其是多家主要零售券商去年底先後把交易佣金降至零，令交投不斷爆升，該股上周二(18日)成交量達破紀錄1.345億股，而公司流通股份只有5,310萬股。經紀商TD Ameritrade表示，維珍銀河是該行1月份散戶投資者主要追捧的股份之一。

上述的「禾雀亂飛」場面，相信老一輩的散戶絕不陌生。

【4、今次央行能救世？債市正發出「最強烈」懷疑信號】

除了股市似炒爆，成交規模更大的債市啟示作用更有價值！隨着疫情散播使全球經濟增長前景變得暗淡，對於各國央行能否避免經濟衰退或重振通脹，債券投資者正發出「最強烈」的懷疑信號。

美國和歐洲的長期主權債跑贏短期債券的幅度，達到幾個月、甚至幾年以來最大，毫無疑問，這表明投資者對病毒得到控制後，全球經濟迅速復甦的希望幾乎幻滅。

事實上，美國債券市場的一個重要經濟衰退信號也在閃爍「紅燈」，就是：3個月和10年期美國國國債孳息率之差再次成為負值，即所謂「債息曲線倒掛」，並且幅度是去年10月、也就是貿易戰最受人們關注後以來最大。在德國，某些孳息率之間的差異已跌至逾10年以來最低。

隨着債息愈見下滑，反映交易員加大了對聯儲局今年將減息超過0.5厘的賭注。市場還押注歐央行將放鬆政策，另預計英國央行在11月減息0.25厘。

事到如今，市場之前預計的經濟V形復甦情景已不再適用。Sierra Investment首席投資官Terri Spath表示，市場當前認為更有可能是U形復甦，美國30年期國債孳息率跌至紀錄低位，的確讓市場人士震驚，故現時正需要觀察債券市場，以了解恐懼程度有多嚴重。

簡單來說，債息不斷創新低，絕非「吉兆」，更有可能是「賤物鬥窮人」的集體通縮徵兆。(下文「第9點」會再論述)

【5、亂世買金會否太遲？4大原因或高處未算高】

既然債市似發出了「全球攬炒」信號，處於7年高位的金價，是否仍藉得買入？若歷史可借鑑，它仍有更多上漲空間！以下是4大原因：

●ETF持有量

在經歷了連續20多日的破紀錄資金流入後，數據顯示，相關的ETF總資產所佔比例仍相對較低。專家稱，只有不到10%的投資者持有黃金，平均可能佔到投資組合不到2%，根據往績，至少應將5%資產投資黃金，作為「保險」，意味着市場仍有龐大潛在需求。

●衰退威脅

如果病毒疫情發展成為大流行病，那麼黃金將有真正的機會炫耀其避風港身份。在這種情況下，牛津經濟研究院估計全球經濟將付出1.1萬億美元的代價，美國和歐元區2020年上半年都將遭受衰退的經濟體。在過去的3次衰退中，黃金已被證明是一種有力度的壓艙石。

●橫向比較

德意志銀行稱，金價與一系列其他資產的比較表明，黃金距離價格過高可能還有一段距離。按目前的美元計算，黃金的名義最高價將約2,700美元，可能「有相當一部分投資者正在等候回調，以便可以買入」。

●信號不一

技術上，黃金的14日相對強弱指數(RSI)本周短暫升至70以上，這通常表明「超買」，並有望下跌。不過，RSI並不是黃金的可靠指標，早前有幾次甚至突破85大關後，黃金仍繼續上漲或保持在高水平。

【6、全球攬炒會成真？「3月」底線恐來不及了】

說回疫情對全球經濟衝擊，不少企業已表明，「資金鏈」捱不過3月底。換言之，單是中國，「3月底」是疫情退卻的底線。不過，法國外貿顧問委員會(CCE)本周公布的最新調查顯示，中國以外亞太地區的絕大多數法國企業「5月前」不會復工。這意味着「3月底」的底線將被打破。

該委員會針對設立在中國以外的亞太地區415家法國企業進行調查，只有15%法企表示，在4月前有可能恢復正常生產，超過50%預計要等到5月才有復工可能，其他近29%不知如何走出疫情危機。

一般認為，企業必須啟動其80%產能，才算恢復正常生產。該調查於2月18至20日透過電郵作出。

另外，中國德國商會與中國歐盟商會針對600家在中國營運的歐洲企業調查發現，疫情恐令今年上半年盈利損失逾20%，迫使他們擬下調全年盈利目標。有企業高層表示，貿易戰是過度依賴中國的警鐘，凸顯多元化供應鏈的必要性，對投資中國的長期信心「已不能復原了」。

該調查涵蓋的產業包括機械、汽車、電子、化學與服務業，發現疫情衝擊及中國當局的管控措施是全面且嚴格。有企業高層說：「中國必須提高投資誘因，目前是落實完全開放及公平競爭環境目標的機會。」

【7、華爾街最佳亞洲專家：上半年全球「休克」】

除了企業，殿堂級專家也有話兒！被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)本周則以「當中國一打乞嚏，全球經濟就染上感冒」作比喻，證明疫情打亂中國經濟運作，連帶波及全球各國及企業，對本身就已脆弱的全球經濟是雪上加霜。

他指出，2019年全球經濟僅增長2.9%，為2008年金融海嘯以來最慢增速，詎料今年開局又碰上疫情，再給全球經濟一下重擊。過去1個月，中國經濟幾乎陷入停擺，供應鏈中斷的問題尤為嚴重，因中國身為全球最大出口國，在全球價值鏈中扮演關鍵角色。再者，在疫情影響中國需求下，企業紛紛發盈警，例如蘋果公司已稱首季收入恐無法達標。

他稱，中國為大部分亞洲經濟體最大的外部需求來源，但今年初日本及南韓的貿易數據都疲弱，料日本將連續2季經濟收縮，符合衰退定義，歐洲經濟也將因中國需求低迷而受打擊，尤其是德國。

他警告，美國經濟也難逃衰退命運，因中國是美國第3大、且增長最快的出口市場，美國2月初採購經理指數(PMI)驟跌已能印證這點，沒有任何國家能在動盪的全球經濟中獨善其身。

羅奇又指，目前經濟環境比2003年「沙士」脆弱，尤其今年中國佔全球經濟增長比重達19.7%，是2003年的2倍(8.5%)。

最後，他表示，雖然疫情總會結束，疫苗或許能在6至12個月內開發出來，但仍不可過早放寬隔離及相關旅遊限制，以免激發新一波疫情，故中國至少會出現2季經濟增長缺口，呼籲投資者切勿胡亂撈底。

著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)亦警告，股市投資者「切勿撈底」！原因與羅奇差不多。

【8、全球攬炒！如果似1918年「西班牙大流感」...】

講起美國，美股本周終於暴跌，但全球投資者都可能會問一條問題：為何金融市場到目前才對疫情有強烈反應？據外國傳媒分析，因為全球經濟迅速復甦夢碎，「經濟大瘟疫」來了！

目前受累的中國、南韓、意大利，以及日本，是全球首12大經濟體，而這4大經濟體已佔全球國內生產總值(GDP)約27%，仍未計12大之中的德國，它亦正處於經濟衰退邊緣。事實上，單看意大利，就足夠拖垮歐元區，繼而引發全球「經濟大瘟疫」！

●如果似1918年...

值得留意的是，在當前疫情爆發前的一項分析中，世界銀行認為，一場毀滅性的流行病，即可能導致數百萬人死亡的疫情，即使是最保守的估計，也可能抹去全球GDP的1%。該行在2015年的一份報告中說，一旦出現類似1918年「西班牙大流感」(可能造成了多達5,000萬人死亡)那樣的災難性公共衛生危機，可能令全球GDP損失5%。

美國前財長薩默斯2016年3月曾與人聯合發表一篇論文，把每年流感對財政的影響與全球變暖帶來的長期代價相提並論。它計算得出，如果每年流行病的死亡人數超過700,000人，則過早喪失生命、生病，以及失去的收入給全球經濟造成的合計損失，將佔到全球總收入的0.7%。

以2018年全球GDP達84萬億美元計，上述的1%代表8,400萬美元；5%代表4.2萬億美元；0.7%代表5,880萬美元。這是甚麼概念？就是「賤物鬥窮人」的通縮恐殺到了！

【9、倘聯儲減息至「零」真的能救市？研究報告話...】

事到如今，或許有人會覺得，聯儲局仍可大幅減息救市！不過，當局本周發表研究報告指出，若利率接近「零」，反而可能會「降低」公眾對通脹的預期，使央行更難將通脹推向2%目標。

當局經濟學家表示，當利率觸及零邊界，可能會使公眾擔心決策者在未來的衰退中，可能無法提供足夠的政策寬鬆，從而「降低」公眾對未來通脹的期望。

自2012年以來，聯儲局一直未能穩定地實現其2%通脹目標，開始令市場不耐煩。根據研究模型顯示，若公眾對通脹預期低於2%，會使央行很難將價格變動推向目標，因公眾會擔心在未來衰退期間，央行可能會耗盡彈藥，導致家庭儲蓄更多、消費更少，使企業設定更低的價格。

另外，在疫情拖累下，投資者料聯儲局今年會減息至少兩次，而澳洲、紐西蘭、加拿大，以及英國央行則至少會減息一次。日本央行下調利率的機會是50%，歐洲央行可能也會跟進。

【10、人生哪個時候最不快樂？捱過後必然開朗】

最後，你今日覺得開心嗎？面對着目前香港社會困局，再加上新冠肺炎疫情衝擊，或許很多人沒有心情回應。若然分年齡層來看，哪個年齡層的人會比較快樂和樂觀？哪個又會較不開心和悲觀呢？

●47歲是人生最悲時刻？

美國國家經濟研究院(NERB)近日發布了最新的研究報告，在調查了全世界132個國家或地區後，分析出幸福感和年齡、經濟狀況、工作發展與健康狀況的因素，結果發現「47歲」是人生「最悲」的時刻。最主要原因是這個時刻剛好介乎中年，陷入「距離退休仍早、但工作難突破」的尷尬階段。

專家又發現，世上無論是已發展國家或發展中國家，都有一個差不多的「幸福曲線」。(本文附圖一)

所謂「幸福」，是經濟狀況、健康、家庭關係等加起來，例如美國和英國等發達國，最低落且不幸福的年紀是「47.2歲」；若是發展中國家，則是落在「48.2歲」。換言之，「中年危機」是存在的。

●18歲前最開心 之後是60歲後

研究又發現，最幸福的年紀，一定是最無憂無慮的童年，故「幸福曲線」由18歲成年開始，其幸福感就由「見頂」後一直走下坡，因這個階段正是考試升學壓力沉重、接下年又要進入社會職場，人生考驗正式開始。

不過，直到退休、告別職場而又能夠安排好退休人生時，專家發現，60多歲的「幸福感」會再開始爬升。換言之，除了童年外，這時的人生是最快樂的。

●結婚比單身更幸福

專家又發現，幸福曲線和婚姻與否是有正相關，即已婚比未婚幸福得多，因為有人能分擔難題。

不幸福的狀況則包括失業、離婚、社會危機等，而這些問題一旦到了中年，往往就不能如年輕時般輕鬆、坦然看待。

話雖如此，無論大家處於何等年紀，也必須保持樂觀，船到橋頭自然直。

－－－－－－