中國經濟：澳新銀行料首季GDP按年增2%　按季收縮

澳新銀行(ANZ)高級經濟師楊宇霆及該行中國市場經濟學家邢兆鵬聯合發表報告，指2月份中國製造業採購經理指數(PMI)急劇下降，進一步印證經濟活動的正常化將被延遲。

需求和供應都出現巨大收縮，反映在諸如生產、新訂單和新出口訂單等分類指數急降至30以下，分別削至27.8、29.3和28.7。市場上多項數據皆表明農曆新年假期後的總體經濟活動仍然低迷。

根據中國政府估計，中國當局報告的高復工率並不等於高產能利用率，截至2月下旬，產能利用率可能僅為正常水平的20%左右。

澳新銀行預期，今年首季中國國內生產總值(GDP)按季收縮2%，按年增長預測下調至2%(此前預期增長3.2至4%)，主要由於內地仍然實施封關措施，服務業的表現比該行此前的預期還要更差。而服務業佔經濟總量的50%以上，因此其下滑將繼續影響3月份的總體增長。

該行另將中國今年的經濟增長預測，進一步削至4.1%，認為出現V形反彈的可能性很小。自2008年金融海嘯爆發後，中央政府拋出4萬億元人民幣的刺激經濟政策，但於新冠肺炎疫情下，澳新銀行料政府首要目標是向受影響的部門和企業提供援助，而不是使用刺激措施，相信不會重蹈金融海嘯後的覆轍。

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