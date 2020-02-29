澳門去年零售業銷售額僅增0.5%

澳門統計暨普查局資料顯示，2019年第4季零售業銷售額按年上升4.3%，至207.2億澳門元(下同)，銷貨量指數亦增加5.7%。

與2018年同季比較，主要零售行業中車用燃料和超級市場貨品的銷售額錄得17及13.3%的升幅，成人服裝(跌7.9%)和汽車(跌7.3%)則下跌。銷貨量方面，皮具的銷貨量指數按年升22.3%，汽車則錄得13.5%的較大跌幅。

與2019年第3季修訂後的零售業銷售額(181億元)比較，第4季銷售額上升14.5%；通訊設備按季升76.6%，成人服裝亦錄得27.5%的升幅。銷貨量指數按季增加14.8%，升幅較大的同樣為通訊設備和成人服裝，分別上升80.5%及24.3%，而車用燃料的銷貨量指數則按季減少10%。

2019年全年零售業銷售額為771.8億元，按年上升0.5%；鐘錶及珠寶(158.5億元)、百貨商品(133.4億元)和皮具(102.8億元)分別佔總銷售額的20.5、17.3及13.3%。主要零售行業中車用燃料和化妝品及衞生用品的銷售額升幅較大，分別上升11.6及9.5%；成人服裝則顯著下跌12.5%。

2019年銷貨量指數亦增加0.8%，皮具和化妝品及衞生用品錄得較大升幅，分別為10.8及9.3%；汽車和成人服裝則顯著下跌14.2及10.8%。

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