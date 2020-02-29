澳門1月出口總值挫24.8%　貿易逆差73億澳門元

澳門統計暨普查局公布，今年1月份澳門貨物出口總值為11.5億元澳門元(下同)，按年跌24.8%。再出口跌幅為28.3%，至10億元，當中鑽石及鑽石首飾、手錶分別減少76.4和44.5%；本地產品出口則上升9.8%，至1.5億元，其中成衣增加4.3倍。

貨物進口總值按年下跌3.6%至84.8億元，其中小客車及電單車、手提電話分別減少58.3和33.3%，美容化妝及護膚品、手袋及銀包則分別增加55.2和22.3%。1月的貨物貿易逆差為73.3億元。

按出口目的地分析，今年1月輸往中國內地貨值按年下跌35.1%，至1.1億元，其中泛珠三角九省減少39.2%，至9,784萬元，出口至香港與歐洲聯盟的分別下跌35及3.8%，至7.3億及1,570萬元。而出口至美國的升幅為84.4%，至4,985萬元。出口往一帶一路國家增加56.2%，至2,807萬元；往葡語系國家則減少76.3%，至3萬元。紡織品及成衣出口上升79.7%至1.3億元，非紡織品出口則減少29.9%至10.2億元。

按貨物原產地統計，今年1月由中國進口的貨值按年下跌12.8%，至27.3億元；由歐洲聯盟的進口則上升9.8%，至26.6億元；由一帶一路國家進口的貨值上升121.4%，至18.4億元，由葡語系國家的進口則下跌27.3%，至6,896萬元。

按貨物來源地統計，來自中國的下跌7.7%，至11.5億元，其中泛珠三角九省佔11.3億元，減少6.8%。消費品進口上升1.8%至62.8億元，其中美容化妝及護膚品增55.2%，至7.9億元；手袋及銀包增加22.3%，至5.5億元。燃料及潤滑油和手提電話進口的貨值分別下跌3.9和33.3%，至5.7億及4.5億元；而建築材料則錄得9.1%的升幅，至1.5億元。

1月份對外商品貿易總額共96.3億元，按年下跌6.7%。

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