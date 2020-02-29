疫市浩劫：全球富豪身家1周縮水3.46萬億

新冠肺炎疫症蔓延觸發全球市場恐慌，歐、美及亞洲股市先後從高位回落逾10%，步入技術性調整，全球股市市值過去1周蒸發逾6萬億美元(約46.8萬億港元)，全球富豪亦難免身家縮水。

據彭博億萬富豪指數顯示，全球500位富豪過去1周財富合共帳面蒸發4,444億美元(約3.46萬億港元)，而本周之前，他們今年身家合共進帳780億美元，意味已大幅輸凸。

全球頭3位富豪中，亞馬遜舵手貝索斯、微軟創辦人蓋茨，以及LVMH行政總裁伯納德，身家合共損失約300億美元。

至於電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克，身家1周下降90億美元，並連跌4周。

此外，疫情嚴重衝擊旅遊相關股份，嘉年華郵輪主席Micky Arison本周身家亦縮水10億美元。

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