新冠肺炎：3M加快生產口罩 高樂氏稱消毒紙巾銷售急增
2020年02月29日 16:51
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新冠肺炎爆發掀起全球口罩搶購潮，3M保護裝備環球主管Nikki McCullough接受外媒訪問時表示，公司正加快生產口罩，尤其是N95口罩。其中，3M位於美國南達科他州的廠房，逾650名員工正加班生產應付需求，該廠經理Andy Rehder透露，工作日已由原本每周5天延長至7天。
另外，高樂氏(Clorox)行政總裁Benno Dorer在訪問中稱，隨着疫情擴散，公司的消毒紙巾上周銷售錄得雙位數字升幅，並正加快生產以應付需求，與此同時，公司的漂白水及清潔劑需求亦見增加。
高樂氏股價周四逆市創新高，周五回吐5.5%，至159.42美元，但今年仍漲逾3.8%，跑贏標指的8.6%跌幅。至於3M股價周五亦跌0.61%至149.24美元。
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