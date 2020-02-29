【慘過海嘯】野村：中國製造業實況或比官方PMI惡劣

受新冠肺炎疫情打擊，中國2月份官方製造業採購經理指數量(PMI)，由1月的50，暴跌至35.7，遠低於市場預期的45。期內非製造業指數亦由1月的54.1跌至29.6，低過預期50.5，而兩個數字均於50的盛衰分界線及齊創新低，顯示內地經濟活動嚴重收縮。

不過，野村首席中國經濟師陸挺表示，內地製造業活動或較官方數字反映還要差，原因是當局實施出入管制，導致運輸時間較原本需要更多時間，推高PMI數字，而並非業務理想。

麥格理中國經濟研究主管胡偉俊表示，大部分人把新冠肺炎與「沙士」相提並論，但他認為應與2008年金融海嘯比較較合適，短期對經濟的衝擊巨大，但預期3月份數字將反彈，第2季更出現顯著復甦。

此外，ING認為，最新數據惡劣或導致人民幣於下周一(2日)開市後受壓，可能跌穿7算美元水平。

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