維權投資基金謀踢走Twitter舵手 股價抽升
2020年02月29日 19:14
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(Getty Images圖片)
外媒報道，著名維權投資者辛格旗下Elliott Management，最近大舉吸納社交媒體Twitter的股份，並計劃推動公司改革，包括撤換行政總裁杜斯，及在今年的股東會上提名新董事。
市場一直揣測Twitter可能被維權投資基金收購，原因是杜斯對公司沒有投票控制權。
自杜斯於2015年7月重掌公司帥印後，Twitter股價迄今跌6.2%，反觀，Facebook期內股價急升121%。杜斯亦被批評同時擔任另一家上市公司Square的行政總裁，而他計劃到非洲旅遊6個月也受到非議。
Twitter股價周五(28日)逆市升0.6%至33.2美元，市值約260億美元，受消息刺激，Twitter股價在市後交易時段再急升7%。
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