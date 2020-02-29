【一洗頹風】大鱷疫市跑出　港對沖基金都有份

對沖基金近年表現一直跑輸市場，被指與高昂的管理費和表現費不相符。然而，新冠肺炎蔓延觸發市場恐慌，MSCI世界指數過去1周錄得2008年金融海嘯以來最大跌幅，美股標指單周挫逾11%，但多隻知名對沖基金據報表現逆市企穩，甚至錄得升幅。

外媒報道，1隻由宏觀對沖基金經理Alan Howard領軍的基金，本月截至26日止錄得3%回報，其他採取類似投資策略的對沖基金亦錄得正回報，這些基金致勝之道，包括買入債券並沽空石油；一些押注金價上升的對沖基金，2月回報一度升約10%。

著名對沖基金經理瓊斯(Paul Tudor Jones)料也是贏家之一，他早於1月便就疫情向投資者發出預警。

此外，一隻以香港為基金、獲黑石支持的對沖基金Seiga資產管理，本月13日向投資者表示，其中一隻持股是向醫療機構提供資訊科技服務的創業軟件(B-Soft)，並預期當地會加快採用其系統。

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