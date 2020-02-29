【深度解構】全球股市大冧　邊隻貨幣最受惠？

全球股市大冧，被高盛稱為「終極避險資產」的黃金上周五(28日)也難逃大跌，紐約期金單日瀉4.61%，7年最傷，反觀，傳統避險貨幣日圓做好，急升1.55%，收報107.89兌每美元，全周勁漲3.3%，創2016年最大單周升幅，每百日圓報7.2497港元。

另邊廂，原本視為避險之選的美元，隨着市場憂慮新冠肺炎在美國爆發而自高位回軟。一度挑戰100點大關的美匯指數，由上周四（20日）高位的99.91點回落到周五的98.132點，部分原因是市場揣測聯儲局最快3月再度減息，以抗擊疫情對美國經濟的潛在衝擊。

聯儲局主席鮑威爾周五發表聲明，指當局準備必要時採取行動，以應對不斷演變的疫症風險，為可能減息打開大門。高盛估計疫情將導致全球經濟短暫收縮，又指該行的基本預測是聯儲局3月減息0.25厘，6月前累減息0.75厘。

不過，最令人意外的是歐元轉強，上周五漲0.23%至1.1026美元，令全周升幅擴大至1.65%。野村外匯策略員Jordan Rochester稱市場不一定時常理性，正當意大利確診個案攀升，歐元卻趨升，他解釋是股市大冧觸發投資者拆倉潮。

由於歐洲利率遠低過美國，歐元近年長期被用作套息交易的融資貨幣，投資者借入歐元以買入其他資產。最近市場異常動盪，這些投資便被拋售，並償還借入的歐元，推高了歐元匯價。

此外，另一傳統避貨幣瑞士法郎過去1周兌美元升1.46%，反映華府較早前將瑞士列入貨幣操縱國的觀察名單，令市場睇死瑞士央行不敢貿然大舉干預匯市。

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