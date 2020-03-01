陳鳳珠　5G有望加快發展

疫情擴散至全球，導致避險情緒升溫，資金流入債市及金市，拖累港股失守27,000點關口。預期大市短線走勢或會反覆偏軟，雖然人行持續多日暫停逆回購操作，並表示銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，但預期內地將會推出更多扶持政策，料大市低位將有支持。而香港上市企業陸續公布業績，資金將流入個別行業或個股，料難以推動整體大市大幅上升。

中國工信部要求加快5G商業化步伐，推動信息通訊業向高質量發展，並要探索5G於網絡教育、在線醫療、遠程辦公等業務的發展機遇，擴大網絡消費及促進信息消費，積極豐富5G的技術應用場景，帶動5G手機的終端消費。預期三大電訊營運商將會推進復工復產，以確保今年5G建設的發展目標能夠達到，且預料有望進一步加快發展。

另外，中移亦公布1月份5G套餐客戶數量，達到673.6萬戶，而4G客戶人數為7.6億戶，雖然5G客戶仍然相對較少，但當5G的網絡覆蓋較為完善，並配合更多的5G手機款式推出，料屆時5G的上客量將會顯著增長。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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