陳鳳珠 5G有望加快發展
2020年03月01日 08:00
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(Getty Images圖片)
疫情擴散至全球，導致避險情緒升溫，資金流入債市及金市，拖累港股失守27,000點關口。預期大市短線走勢或會反覆偏軟，雖然人行持續多日暫停逆回購操作，並表示銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，但預期內地將會推出更多扶持政策，料大市低位將有支持。而香港上市企業陸續公布業績，資金將流入個別行業或個股，料難以推動整體大市大幅上升。
中國工信部要求加快5G商業化步伐，推動信息通訊業向高質量發展，並要探索5G於網絡教育、在線醫療、遠程辦公等業務的發展機遇，擴大網絡消費及促進信息消費，積極豐富5G的技術應用場景，帶動5G手機的終端消費。預期三大電訊營運商將會推進復工復產，以確保今年5G建設的發展目標能夠達到，且預料有望進一步加快發展。
中國移動(00941)計劃今年底建設30萬個5G基站，為全國所有地級以上城市提供5G商用服務，至於中國聯通(00762)及中國電信(00728)則計劃於第3季完成25萬個基站建設，有機會提前一個季度完成早前訂下的目標。倘若三大電訊營運商增加資本開支，料會對電訊設備商有利，而除建設5G基站外，室內外分布系統等的建設需求亦會提升。
隨着5G的商用增加，料今年5G手機的銷情應會大幅增長，中國信通院的報告顯示1月份內地智能手機出貨量按年減少36.6%至2,036.6萬部，當中Android手機的出貨量佔比達到88.7%。而1月份整體手機出貨量按年下降38.9%至2,081.3萬部，當中5G手機出貨量為546.5萬部，佔比達26.3%，至於內地品牌手機的出貨量按年減少42.9%至1,831.9萬部，佔整體手機出貨量的88%。其實，小米集團(01810)及華為等品牌企業已陸續發布5G手機，預期未來當累積的購買力釋放，5G手機的出貨量應會逐步提升。
另外，中移亦公布1月份5G套餐客戶數量，達到673.6萬戶，而4G客戶人數為7.6億戶，雖然5G客戶仍然相對較少，但當5G的網絡覆蓋較為完善，並配合更多的5G手機款式推出，料屆時5G的上客量將會顯著增長。
東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠
(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）
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