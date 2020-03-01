曜熊理財　環球基金勢危

新冠肺炎疫情持續擴散，由於疫情風險可能波及全球，以致環球股市大跌，在疫情影響下，全球諸多經濟體增長勢頭出現減退迹象，美國經濟增長未來可能也會因此受壓。

目前，美國經濟增長強勁，其失業率處於1960年代以來最低水平，但是，一些發達國家，包括德國、法國、意大利、日本和南韓在內，其2019年11月的經濟增長數據卻在走低。

美國聯儲局已停止加息，但對亞洲和歐洲經濟增速放緩的擔憂已開始影響到美國的政策前景。聯儲局官員已在討論美國經濟面臨的下行風險，其中包括海外經濟減速，以及金融市場動盪等等。

環球經濟增長在2020年將比去年降低，主要是疫情影響全球經濟發展，再加上貿易戰的因素，令供應鏈受阻，影響生產，這將影響全球經濟增長。在貿易限制及生產受阻的情形下，全球貿易有可能完全崩塌，結果難以預料。

美股及環球股市已回檔，而這一次時間可能更長，主要是考慮到疫情風險的不確定性，以及聯儲局決策者所面臨的限制。這意味着2月20日開始的美股下跌可能要到7月才能觸底。現在並不建議在風險資產中逢低買入，因為下跌危機才剛開始。

曜熊理財策略董事馬煒喬

－－－－－－