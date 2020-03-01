陳樂怡　美股大幅反彈空間不大

新冠肺炎疫情繼續困擾投資市場，近日疫情亦進一步擴散至全球多個地區，而且南韓及意大利的感染人數持續增加，深化投資者對全球經濟增長的憂慮。事實上，市場除關注內地的復工率外，疫情於環球多個地區擴散，或有更多企業需要停工，將為行業供應，民生及經濟等均帶來更大程度的影響。

由於目前仍難以估計疫情的持續時間，料投資市場將更趨波動。港股方面，雖然近日跌幅小於外圍市場，不過恒指仍於多條平均線之下，技術走勢一般。

雖然市場避險情緒升溫，不過金價則出現回落，除因為近期金價累積升幅較大，觸發獲利盤外，市場亦憂慮疫情影響黃金零售市場需求。根據世界黃金協會數據，於2019年全球黃金需求為4,355公噸，當中金飾需求為2,107公噸，佔整體黃金需求的48.4%。

事實上，中國為全球兩大黃金消費國之一，於去年內地的金飾需求為637公噸，佔全黃金需求的14.6%，若中國因疫情及經濟下行影響，減少黃金需求，將對金價帶來一定負面影響。傳統上，黃金為避險資產，若疫情進一步惡化，更有多資金或由風險資產流入避險資產，或有利支持金價。

近日資金持續流入美債，除10年期國債殖利率一度創歷史新低外，部分美債孳息曲綫亦出現倒掛，反映市場對美國經濟轉差的憂慮增加。

另一方面，奉行社會主義的桑德斯於民主黨總統提名初選的民望急升，市場憂慮若他成功當總統，將不利美股表現。雖然近日美股調整幅度較大，不過其估值仍較高，加上市場需為疫情對企業及經濟重新估值，料美股大幅反彈的空間不大。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

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