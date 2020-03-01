陳汝銘　五谷磨房上望1.8元

早前集團公布截至2019年6月底止6個月的中期業績，收入按年增長7.8%至9.17億元人民幣(下同)；毛利增加7.12%至7億元。除稅前溢利1.19億元，增長45.6%；股東應佔溢利1.05億元，增長56.6%；每股盈利0.05元。

集團已於中國各地建立一個廣泛的銷售網絡，包括多個線下及線上銷售渠道。線下渠道方面，集團在全國各地約300個城市的超市內設置3,454個直營專櫃，期內收入按年升4.9%至7.34億元，佔總收入8成左右。集團已將約超過300個現有直營專櫃升級為出售特選健康食品的食補集合店，提供更多樣化的產品，提升顧客在店內的體驗，滿足客戶的額外需求，並增加集團的銷售收入及盈利能力。

去年集團發布公告，向百事公司出售5.67億股公司股份，相當於公司25.84%股份，作價每股1.8港元，涉資則約為1.31億美元。交易完成後，百事將成為創始人張澤軍之外的第二大股東。市場相信此次戰略合作是集團進一步發展壯大市場份額及品牌影響力的里程碑，兩者將加強分銷平台優化管道組合，提高經營效率，達到雙贏的效果。

有見國內消費者的購買力不斷上升及健康意識日增，建議投資者可以在1.2港元附近買入五谷磨房，目標1.8港元，如失守1港元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘

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