葉尚志 成交結構性上升 港交所目標300元
2020年03月01日 08:50
東網電視更多新聞短片
美股在補跌，道指全周瀉12%，正在面對類似本月初中港股市出現的同一境況。從這個角度來看，中港股市目前可以說是站在領先的位置。新冠肺炎疫情領先爆發、股市亦領先摔下來、而寬鬆支持政策也是領先推出。
由此可見，中港股市目前是領先的，處於相對佔優的位置，對於美股以及外圍股市近日來的補跌，會受到一定的拖累影響，但該是屬於回調行情，如果大家再次動起來的話，相信中港股市也將會是領先的。
香港交易所(00388)公布去年全年業績，收益按年增長1%至94億港元創新高。雖然去年港股成交量出現按年下降，但是由去年底開始，港股成交量出現結構性提升，相信這個是長遠利好港交所的正面因素。去年10月底，小米集團(01810)和美團點評(03690)被納入港股通交易名單，成為南下資金吸納的對象。以被納入前半年的日均成交金額來看，小米和美團分別有7億和15億元，而在被納入後至今，則分別增加至20億和25億元，增量分別有13億和10億元。
另外，阿里巴巴(09988)在去年11月底也來港作第二上市了，至今每日平均為港股成交量提供38億元的貢獻。也就是說，從去年10月底開始，小米、美團和阿里，合共為港股的日成交量帶來61億元的結構性提升，連同其輪證的相應活躍增加，估計總體可達到70億元。
以去年底的港交所股價交易水平240至250元來看，在港股成交量已出現結構性提升的背景下，估計現水平對於相關利好因素未有完全反映，建議可以在265元水平或以下吸納，止蝕於240元，目標300元。
第一上海首席策略師葉尚志
(作者為註冊持牌人士)
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。