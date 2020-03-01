葉尚志　成交結構性上升　港交所目標300元

美股在補跌，道指全周瀉12%，正在面對類似本月初中港股市出現的同一境況。從這個角度來看，中港股市目前可以說是站在領先的位置。新冠肺炎疫情領先爆發、股市亦領先摔下來、而寬鬆支持政策也是領先推出。

由此可見，中港股市目前是領先的，處於相對佔優的位置，對於美股以及外圍股市近日來的補跌，會受到一定的拖累影響，但該是屬於回調行情，如果大家再次動起來的話，相信中港股市也將會是領先的。

以去年底的港交所股價交易水平240至250元來看，在港股成交量已出現結構性提升的背景下，估計現水平對於相關利好因素未有完全反映，建議可以在265元水平或以下吸納，止蝕於240元，目標300元。

第一上海首席策略師葉尚志

(作者為註冊持牌人士)

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