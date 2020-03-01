鄭勤龍　阿里短期沽壓不輕　長線可考慮逢低吸納

據中國古代神話記述，盤古神在開天闢地後，他的頭部最後化為泰山，為五嶽之首。由於泰山其山體雄偉而高壯，帶給人無比的壓力，所以若將其意象應用在股市走勢的預測上，便可引伸為往下的沽壓。

阿里巴巴自從在去年11月上市以來，走勢十分凌厲，股價在短短數月內，便由上市價176港元一口氣升至1月13日的歷史高位227.4元，升幅約有30%。雖然近日其股價已從高位回調了逾10%，但由於泰山山勢險峻，所以其跌勢將可能還會延續。

「屯」卦為剛柔始交而難生之象，因此阿里巴巴或需要一段頗長的時間整固才可重現雄風，然而由於「屯」卦也有囤積居奇之意，所以卻有利長線投資。

玄學金融家鄭勤龍

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