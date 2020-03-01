陳政深　新股市場啟示港股後向

世衞組織警告新冠肺炎可能發展為全球流行病，市場情緒急劇轉壞，明顯正在反映疫症已在先進國家蔓延，加上中國漸漸復工，但其對環球經濟的威脅並未過去，因為縱使供應鏈恢復，環球企業為降低風險，仍會部署生產基地轉移，而中國以至全球需求下跌，亦令市場擔心。

港股在26,000點即使暫時企穩，亦難有向上推動的動力。惟幸港股資金尚算充足，這從近日多隻新股招股可見一斑，事關如無足夠信心，發行人多會暫避風頭。

中國、孟加拉及越南，為全球三大服務產品出口國，據弗若沙利文的報告，服裝標籤及裝飾產品製造的收益，在2019至2023年，三地的複合年增長率分別達8.6、7及13.1%，公司本身的收入增長亦都不俗，對上三個年度，其增長率均逾兩成。其集資額不足1億元，正合目前市況。

在環保及保健潮流下，電風扇並無被冷氣淘汰，過去幾個財年都佔公司約半收入，當中其無線風扇的份額更持續增長，最重要的是其毛利率持續向上，由2016年的27.9%升至去年9月底的31.4%，這一般反映市場願意給予品牌較高溢價，以及成本控制得宜。儘管公司產品不少銷往美國，但關稅乃由美國進口商支付，貿戰的負面影響較小，目前經濟環境之下絕對值得留意。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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