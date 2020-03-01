鄺紫珊　趁調整布局醫療相關基金

新型肺炎疫情讓全球股市震盪，其中醫療次產業中屬醫療器材類的股份相對調整幅度較深，相信是因為市場預期患者到醫院接受治療或手術會因為疫情減少及延遲。

疫情雖然短期影響市場已在所難免，不過並未改變對醫療類板塊的中長期增長動力，觀乎現時與國內關連性較高的醫療類股份已充分反映疫情對行業的衝擊，待疫情緩和後，市場可重回基本面，相信醫療類股又可再重拾上升軌道。

另外，全球生物科技公司就創新藥的研發持續，屬於高度競爭力的藥品研發公司並沒有因為可能受藥價下跌的影響，整體盈利可能還優於市場預期。以美國的禮來藥廠為例，2019年藥品的平均價格下跌3%，但由於整體藥品銷售量增加5%，讓銷售量增加以彌補藥價下跌的衝擊，使之去年該公司的營業收入上升，由前年的26.3%上升至27.2%。

事實上，生技公司的銷售量增加，很大程度是因為具備競爭力的創新藥品，因為藥品研發公司的增長關鍵是在於研發創新能力以及產品在市場的競爭力。若然生物科技公司對創新研發是持續不斷，預期未來的整體醫療及生物科技行業盈收可有望優於預期，故看好醫療類股的中長線走勢。

根據統計，標普500指數過往30年的走勢，醫療類股長期回報僅次於科技類股，是具有長期需求及穩健增長的行業。相信當藥價及醫療政策的議題對股價影響逐漸消化，相關類股份又會再被市場注視。與2016年當時是醫療類股份的低位比較，現時醫療類的股份的折讓幅度已接近當年。

2月以來，美國生物科技指數升幅超過8%。據了解，有新型肺炎的新藥已經通過中國藥監局藥品評審中心申請，將在國內進行三期人體測試，若成功通過，該疫苗可有機會成為首個治療新型肺炎的藥物，預計可對相關板塊有正面的刺激。投資者可趁此調整時布局醫療相關基金，掌握醫療的增長趨勢。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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