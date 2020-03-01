潘梓生　市場再度「脅迫」聯儲局減息

雖然近期中國新增新冠肺炎數字迅速下降，不過由於意大利及南韓過去1周感染人數大幅增加，加上美國出現懷疑社區感染個案，令市場擔憂疫情失控的情緒急劇升溫，美股過去1周急劇下跌，道指期貨更一度累計下挫接近13.5%，更在上周四(27日)下跌接近1,200點，創下歷史上最大點數跌幅。恐慌情緒大幅升溫，VIX指數突破40，是2018年以來最高。

現時美股跌勢有如2018年12月的情況，當時市場於聯儲局加息後大跌，其後聯儲局逐漸放軟口風，暗示將考慮減息，才令市場跌勢喘定，最後聯儲局於2019年減息3次，美股也於去年再創新高。踏入2020年，聯儲局在議息聲明表示今年息率將維持不變，但過去1周疫情及恐慌迅速擴散，相信聯儲局也將「被迫」再度減息。

利率期貨顯示，市場原先預料今年聯儲局只會在接近年尾減息一次，不過，上周股市大跌，市場預期聯儲局在今年有過半概率減息4次或以上，預期減息5次的概率也高達兩成。同時，市場預料聯儲局於3月18日的議息會議上將會減息，更有18.5%的概率減息半厘，反映現時市場情緒極度恐慌，並寄望聯儲局減息以穩定市場信心。

在疫情未在美國廣泛擴散的情況下，聯儲局在3月減息半厘的可能性實在較低，相信市場超賣情緒短線有望改善。不過，除非聯儲局公開確認未來利率會再作寬鬆，以及疫情未有大幅於美國擴散，否則中線美股仍然有望繼續向下發展。

盛寶金融(香港)高級市場分析師潘梓生

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