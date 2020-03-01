【星期一．炒啲乜】疫情恐慌升溫　應先忍手定撈貨？

全球多個地區感染新冠肺炎人數持續上升，投資者憂慮恐引發全球經濟衰退，金融市場大幅震盪，美股連跌多日，道指上周更累挫逾12%，創金融海嘯以來最大跌幅；信貸市場經歷恐怖一周，大宗商品的回報率亦大跌。恐慌情緒急增，華爾街呼籲美國聯儲局近期應減息應對。

分析指出，隨着香港上市企業陸續公布業績，資金將流入個別行業或個股，料難以推動整體大市大升。疫情恐慌升溫，投資者應先忍手，還是趁機會撈貨？不妨參考以下的專家財經分析及建議，為投資作準備。

1、【葉尚志 港交所目標300元】

2、【曜熊理財 環球基金勢危】

3、【陳樂怡 美股大幅反彈空間不大】

4、【鄭勤龍 阿里短期沽壓不輕 長線可考慮逢低吸納】

5、【鄺紫珊 趁調整布局醫療相關基金】

6、【潘梓生 市場再度「脅迫」聯儲局減息】

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