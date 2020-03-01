業主願減價　2月甲級商廈成交量回升

新冠肺炎肆虐，部分業主減價沽貨，令指標甲級商廈買賣有所上升。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，2月份50大甲廈錄得5宗成交，按月略為回升2宗。該行認為，是次疫情規模遠大於2003年沙士，目前不但已經形成全球爆發，更很可能成為環球經濟衰退的「黑天鵝」，相信稍後將會觸發更多業主減價沽貨，成交量則有望回穩。

美聯的數據顯示，2月份錄得的買賣宗數雖然仍屬低水平，但已較1月份的3宗略為增加，上月以細單位買賣個案為主，故成交面積僅9,327方呎，按月跌46%，是近半年次低，僅高於去年9月份的的1,279方呎。

若以區域劃分，九龍區佔4宗，港島區錄得1宗，新界連續3個月未錄買賣。上月錄得買賣的甲廈個案，大部分來自觀塘寧晉中心，期內連錄3宗買賣，該廈近4個月已經連錄5宗，表現不俗。此外，觀塘皇廷廣場及金鐘美國銀行中心也各錄1宗成交，其中皇廷廣場更是近半年來錄得首宗買賣。上月有47座指標甲廈錄得零成交，按月持平。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，疫症持續將會打擊企業營商的意欲，並減少商廈租用面積的需求，預期商廈租售價將會繼續受壓。近期部分業主的心態已經軟化，並願意大幅減價沽貨，個別造價更已返回3年前的水平，這吸引到個別買家趁低吸納，成交量因而不跌反升。他認為，在「疫市」持續下，稍後業主減價沽貨的個案預料將陸續有來，買賣成交量或有望維持在於現時的水平。

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