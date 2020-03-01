賭收大跌：郭思治對第二季都不感樂觀

2月澳門賭收大挫近88%，帝峰證券及資產管理行政總裁郭思治表示，雖然有關數字符合市場預期，但在新冠肺炎疫情之下，澳門賭企「無現金流、Cut唔到成本，股價又跌得唔多，所以唔建議吸納濠賭股」。

他指，內地疫症爆發，多個省市都封城，令澳門主要的收入來源：博彩、酒店、旅遊、娛樂、消費，「全部無現金流」，賭企收入自然會差。而且他預計「3月都唔會好」，就算疫情受控，都要最少一、兩個月時間去讓業務恢復，所以他對第二季賭收都不感樂觀。

收入差，但賭企成本高企。郭表示，賭場無客人，都要「燈油火蠟、冷氣」等固定成本，也需要保安人員站崗、清潔工人吸塵等人力成本，成本很難下降，「最多以前要50個員工返工，依家叫20個放無薪假」，肯定影響公司盈利。

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