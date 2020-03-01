新冠肺炎：南韓三星員工確診　工廠局部關閉

據韓聯社報道，三星電子位於南韓龍仁市(Yongin)的半導體廠房，一名員工周六(2月29日)下午確診新冠肺炎，公司決定暫時關閉該名員工所工作的樓層至周日(3月1日)，但強調晶片生產並未受影響。

公司指解釋，該名員工在飯堂附近設施工作，與其他員工無接觸。

較早前三星位於南韓龜尾市(Gumi)的手機工廠，因為員工家屬確診，工廠全面關閉3日。同樣位於龜尾市的流動設備廠，一名員工上周五(2月28日)在首輪檢測結果對該病毒呈陽性，正待最終結果。

此外，南韓現代汽車集團蔚山第二工廠因一名員工確診感染新冠肺炎，於上周五全面停產，對工廠內部進行消毒，並正討論具體應對方案。

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