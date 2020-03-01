特朗普：聯儲局該充當「帶頭人」　率先減息

新冠肺炎觸發上周環球股市大冧，迫使美國聯儲局主席鮑威爾暗示減息救市。外國媒體報道，美國總統特朗普趁機「加把嘴」，指聯儲局拿出「帶頭人」本色，率先減息「差不多是時候了」。

特朗普稱，「看看就知道，聯儲局的影響力極大，其中很多關乎心理，也有很多關乎現實。」特朗普長期以來在敦促聯儲局下調利率，他不忘說減息是「在此之前就應該做的事情」。

上周美股標指創出了2008年以來的最大一周跌幅，鮑威爾周五為潛在降息打開了大門。

他表示，「美國經濟基本面依然強勁，然而，新冠肺炎疫情對經濟活動構成的風險在不斷演化。聯儲局正在密切關注形勢發展以及這種形勢發展對經濟前景的潛在影響，會將盡量妥善地使用我們的工具來為經濟提供支持。」

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