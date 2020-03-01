新冠肺炎：Apple員工出差中國受限　今年冇新iPhone？

外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)今年新款iPhone的生產籌備工作或已延遲，因為受累於中國爆發新冠肺炎，Apple的工程師出差至中國與代工企業完善生產流程受限制，這最終可能導致新款iPhone延遲推售。

按慣例，新款iPhone的生產通常從夏季開始，然而在每年的前幾個月，Apple員工都會來到中國，與富士康等代工企業一起完善流程。有Apple前員工表示，如果蘋果工程師無法與富士康中國的工程師會面，規劃iPhone 12的生產情況「可能會非常糟糕」。

報道續指，現階段的推遲可能會影響晶片及其他元件採購訂單的時間，這些訂單通常要在較早時間之前就確定好。

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