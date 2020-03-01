耀才證券反對恢復最低佣金及監管「分級制」
2020年03月01日 17:22
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耀才證券(01428)表示，極力反對有業界代表倡議政府恢復「最低佣金制」及監管機構實施「分級制」。
耀才表示，回想當年實施最低佣金限制，確實係形同虛設，因為有部分證券商只是表面收取客戶0.25%佣金，實際上，券商在扣除自己利潤後，剩餘的佣金便全部發放給營業代表(AE)，AE扣除自己利潤後，再將全數私下回贈給客戶。
該行認為，在「上有政策，下有對策」的情況下，最低佣金制變得「名存實亡」。若監管當局進行調查時，便會困難重重，及將會耗費大量人力物力追查。
另外，就有關業界代表要求監管機構應實施「分級制」，耀才認為風險極大。該公司反問監管機構如何設定分級標準？如何將券商劃分為大、中、細？又指出，「分級制」除違背了香港的公平原則外，券商若被標籤為「細行」，相信更會加速其倒閉的風險。
如果資本額細，而孖展業務可以放大的話，這違背監管機構要求券商保持財政穩健的宗旨，而令風險大增；若遇到市況逆轉，極可能出現「資不抵債」情況，屆時券商便會負債纍纍而倒閉，投資者的血汗錢會化為烏有，而其他奉公守法的券商的聲譽亦會無辜受牽連。
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