海航集團管理層結構調整 子公司：不會影響日常經營
2020年03月01日 17:25
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海航系公司包括海南航空控股(600221.SH)、海航基礎(600515.SH)、海航創新(600555.SH)、海航科技(600751.SH)、海越能源(600387.SH)、渤海租賃(000415.SZ)、供銷大集(000564.SZ)及海航投資(000616.SZ)周日同時公告，收到海航集團有限公司告知函，表示近日海南省政府牽頭會同相關部門派出專業人員共同成立了「海南省海航集團聯合工作組」。
聯合工作組是全面協助、全力推進海航集團風險處置工作，並非接管海航集團。陳峰繼續擔任董事長，原經營團隊保持不變。本次海航集團管理層結構調整，不涉及海航集團實際控制權的變化，且不會對日常生產經營造成影響。
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