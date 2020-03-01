海航集團管理層結構調整　子公司：不會影響日常經營

聯合工作組是全面協助、全力推進海航集團風險處置工作，並非接管海航集團。陳峰繼續擔任董事長，原經營團隊保持不變。本次海航集團管理層結構調整，不涉及海航集團實際控制權的變化，且不會對日常生產經營造成影響。

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