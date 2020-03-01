業主減價帶動交投　十大屋苑周末22宗成交

樓市前景未明，隨着業主減價意慾增加，令近日二手買賣回暖。中原表示，十大屋苑於周六、日錄22宗成交，雖較對上一周少1宗，但已連續兩周高企20宗以上。

新界上車屋苑買賣最旺，以天水圍嘉湖山莊錄7宗最多，至於沙田第一城亦有5宗交投。至於鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城等市區藍籌盤，均分別錄得2宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，業主減價令二手成交有加快趨勢，相信只要疫情未有惡化，置業氣氛可持續改善。

該行伍耀祖表示，買家陸續回歸市場，自上星期開始，嘉湖山莊交投明顯加快，成交包括美湖居1座低層G室，實用面積544方呎，三房間隔，以535萬元沽出，實用呎價9,835元。原業主於2014年11月以358萬元買入單位，持貨至今帳面獲利177萬元或約49%。

市區方面，中原趙鴻運表示，太古城本周末連錄兩宗成交，包括恒星閣低層H室，實用面積748方呎，三房套房間隔，去年中叫價1,650萬元，最後減至1,328萬元沽出，實用呎價17,754元，累減近20%。

－－－－－－