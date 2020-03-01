樓價UPDATES：太古城三月「發市」　要減價逾40萬

鰂魚涌太古城踏入三月即「發市」，中層單位減價逾40萬元沽，呎價再逾兩萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●鰂魚涌太古城三月首日即開齋，單位為金星閣中層E室，實用面積約582方呎，叫價約1,230萬元，議價後以意頭價1,188萬元易手，實用呎價約為20,412元，原業主於2014年八月以約838萬元購入，轉售帳面獲利約350萬元，物業升約42%。

●北角康澤花園C座高層5室，實用面積430方呎，兩房間隔，望山景，獲區外上車客以約850萬元承接，實用呎價19,767元，原業主早於1992年二月購入上址作投資用途，當時作價189萬元，持貨至今沽售，帳面獲利約661萬元，單位28年升值3.5倍。

●北角富雅花園金桂閣低層A室，實用面積427方呎，兩房間隔，望街景，獲區外上車客以約678萬元承接，實用呎價15,878元，原業主於2012年七月以378萬元購入上址自住，持貨逾7年至今轉手，帳面獲利約300萬元離場，單位期內升值約79%。

●灣仔囍滙3座低層H室，實用面積約446方呎，一房間隔，望樓景，最終以1,168萬元沽出，實用呎價約26,188元，原業主於2013年十二月以833.1萬元購入，持貨6年轉手帳面獲利約334.9萬元，物業升值約40%。

●堅尼地城加惠臺2座中層B室，實用面積約464方呎，兩房兩廳間隔，享海景，叫價1,020萬元放售，經議價後減價54元或約5%，以966萬元交吉承接，實用呎價約20,819元，原業主於2016年九月以720萬元購入上述單位，持貨約4年，轉手帳面獲利約246萬元，物業升值約34%。

●西半山嘉兆臺2座中層C室，實用面積972方呎，套三房間隔，原先叫價2,200萬元，最終願減162萬元以2,038萬元易手，實用呎價20,967元，新買家屬於用家，原業主於2016年十一月以1,780萬元買入單位作收租用途，持貨4年，帳面獲利258萬元，單位升值14%。

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九龍

●荔枝角盈暉臺1座中層D室，公園景，三房連多用途房間隔，實用面積約762方呎，以1,400萬元放盤數個月後，獲外區客接洽，議價後減價100萬元，以約1,300萬元成交，實用呎價約17,060元，新買家為首置客，無睇樓情況下入市，原業主於2001年八月以約419.6萬元購入，轉售帳面賺約880.4萬元，物業升值約2.1倍。

●長沙灣喜薈1座低層C室，實用面積502方呎，兩房間隔，最初開價850萬元，期後曾調整示830萬元，買賣雙方議價後，終以800萬元成交，實用呎價15,936元，新買家為外區租客，睇樓多時，見近日樓價已回落一定幅度，深信長遠樓價不會大跌，無樓睇情況下斥資入市，原業主於2015年七月以602萬元一手買入，持貨近5年，帳面獲利198萬元離場，單位期內升值33%。

●西南九龍匯璽2B座高層E室，實用面積351方呎，一房間隔，吸引區內客承租，每月租金19,000元，實用呎租約54.3元，業主於2017年四月以777.73萬元購得，按現水平租金計，回報率約2.9厘。

●西南九龍浪澄灣8座低層C室，實用面積549方呎，兩房間隔，吸引單身專業人士租住，每月租金20,000元，實用呎租約36.4元，業主於2018年六月斥資約1,050萬元購得，按現水平租金計，回報率近2.3厘。

●奧運站一號銀海6座中低層C室，三房間隔，望內園景及海景，實用面積約665方呎，業主以約31,000元放租約兩星期，吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以29,000元租出，實用呎租約43.6元，新租客為夫婦，心儀單位已作全屋翻新，睇樓兩次後決定承租，業主於2008年10月以約575萬元購入，現享回報約6.1厘。

●紅磡黃埔花園3期2座低層H室，實用面積681方呎，成交價998萬元，實用呎價14,655元，原業主早於1996年一月購入上址，當時作價324萬元，持貨24年至今沽售，帳面獲利674萬元，單位期內升值近2.1倍。

●將軍澳維景灣畔11座高層C室，實用面積約530方呎，兩房間隔，去年六月叫價1,000萬元放售，終於日前以910萬元以交吉形式沽出，減價90萬元或約9%，實用呎價約17,170元，原業主約於2013年十二月以約560萬元購入，持貨約6年轉手帳面獲利約350萬元，物業升值約63%。

●將軍澳海翩匯二月份錄5宗成交，包括6座中層A室，實用面積約836方呎，三房一套房連儲物室間隔，向西南開揚公園景觀，是次以1,230萬元獲承接，實用呎價約14,713元，原業主約於2016年九月以約976.4萬元購入上述單位，持貨逾3年轉手，帳面獲利約253.6萬元，物業升值約26%。

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新界

●馬鞍山迎海．駿岸7座中層B室，實用面積564方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，「零議價」以900萬元沽出，實用呎價15,957元，原業主於2016年九月購入上址，當時作價819萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利81萬元，單位期內升值約10%。

●沙田溱岸8號1座高層D室，實用面積720方呎，套三房間隔，日前以1,283萬元易手，實用呎價17,819元，原業主則於2012年以725萬元購入，持貨8年，是次沽出單位獲利558萬元，單位升值約77%。

●大埔翠屏花園B座高層6室，實用面積約269方呎，兩房間隔，望市景，去年十二月中開始放盤，原業主開價415萬元，經議價後微減7萬元或1.7%，終以408萬元沽出，實用呎價約15,167元，原業主於2016年九月以約315萬元購入，持貨逾3年轉手帳面獲利約93萬元，物業升值約30%。

●元朗世宙5座低層K室，實用面積約643方呎，套三房間隔，業主原叫租19,000元，經議價後減價1,000元或5.3%，最終以18,000元租出，實用呎租約28元，業主於2016年六月以821.9萬元購入上述單位，現租出享租金回報率約2.6厘。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居2座高層F室，實用面積449方呎，兩房兩廳間隔，租客為外區客，鍾情該屋苑鄰近小朋友上學地點，方便接送及往返，加上業主願意減租1,500元，遂決定以10,500元即睇即租，實用呎租23.4元，如以現時同類型單位的銀行估價約526萬元計算，租金回報率達2.4厘。

●屯門居屋兆康苑兆榮閣中層5室，實用面積466方呎，兩房間隔，去年十二月已補價自由市場叫價500萬元，業主期間多次降價，最終減至436萬元獲買家承接，實用呎價9,356元，累減64萬元或13%，新買家為區內分支家庭，見近日成交回升，平盤陸續被消化，上址減幅吸引，於是立即入市。

●屯門豐景園4座中層2室，實用面積342方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內投資客垂青，即睇即以450萬購入作長線收租之用，實用呎價為13,158元，以現時租約租金約10,000元計，租金回報率可達2.7厘，原業主於2012年以約215.5萬購入，是次轉手帳面獲利約234.5萬，單位升值逾倍。

●東涌昇薈9座極高層C室，實用面積669方呎，兩房間隔，向西南，享山景，一月叫價900萬元放售，新近議價至以855萬元成交，累減45萬元或5%，實用呎價12,780元，新買家為外區換樓客，見業主肯降價，即拍板入市，原業主於2015年三月斥資621.7萬元向發展商一手買入單位，持貨5年，帳面獲利233.3萬元，物業升值約38%。

●東涌居屋裕東苑E座低層11室，實用面積601方呎，屬三房間隔，剛獲「白居二」買家於未補價身二市場以450萬元承接，實用呎價7,488元，新買家鍾情屋苑鄰近港鐵站，入市上車，原業主於2010年以98萬元綠表市場價買入，持貨約10年，帳面獲利352萬元，期內升值約3.6倍。

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