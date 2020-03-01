新盤UPDATES：特色單位交投持續出現

近期股市下挫，樓市走勢亦未見明朗化，但部分現樓豪宅單位錄得不俗承接，樓價數千萬元的特色單位，交投持續出現，反映該類物業仍具一定需求。

●傲瀧花園特色戶獲買家逾7218萬元購入

新世界發展（00017）旗下清水灣傲瀧，特色戶備受買家追捧，單是周六、日兩天已沽出5伙，套現超過億元。其中B座G2單位，實用面積3,174方呎，花園面積737方呎，售價7,218.6萬元，呎價22,743元。

該盤開售至今累積賣出650伙，連同售出車位合共套現逾191億元。

●匯璽II高層大戶做價逾4092萬元

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽II，剛售出3A座39樓A室，實用面積1,358方呎，售價4,092.88萬元，呎價30,139元。

●一號九龍道兩天共錄至少6宗交投

信和置業（00083）位於長沙灣一號九龍道，周六、日兩天共錄至少6宗成交。其中9樓D單位，實用面積443方呎，以811.63萬元售出，呎價18,321元。

●明翹匯高層兩房戶售逾764萬元

佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，剛售出1座32樓C室兩房單位，實用面積410方呎，成交價764.2萬元，呎價18,639元。

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