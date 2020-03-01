OPEC+加碼減產？俄羅斯稱準備好合作支持油市

石油輪出國組織和盟友(OPEC+)將於本周四至周五在維也納召開會議，分析員預期沙特阿拉伯可望如願達成進一步減產協議。俄羅斯總統普京周日表示，俄國準備好與OPEC+合作支持油市，儘管當前油價對於該國的經濟和預算而言仍屬「可接受」水平。

沙特之前一直在推動OPEC+召開緊急會議並加大減產力度，但未能說服俄羅斯。花旗商品研究主管Ed Morse表示，兩國處境截然不同，即使油價跌至每桶50美元以下，俄羅斯仍可達致預算平衡，但沙特卻不能，這令俄羅斯在談判上具有優勢。

不過，隨着愈來愈多迹象顯示新冠肺炎爆發衝擊全球經濟，OPEC+達成減產協議的機會增加。作為全球最大原油入口國的中國，原油需求大跌近20%，反映航班取消和商業活動停頓的影響。有研究機構估計，今年全球原油消耗量，將自逾10年前的金融危機以來首次下跌。

疫情已導致油市動盪，紐約期油上周五收報每桶44.76美元，全周累瀉16.1%，創2008年12月以來最大單周跌幅；布蘭特五月期油上周五失守50美元。渣打早前警告，若OPEC+不採取行動，油價可能跌至30美元以下。

面對油價急瀉，沙特在本周的會議勢佔領上風。花旗的Ed Morse指出，油價下探40美元令俄羅斯開始感受到壓力，同意減產的機會增加。

油組秘書長Mohammed Barkindo上周表示，OPEC+對加大減產力度有新共識。較早前，OPEC+的技術小組建議在現時每日減產200萬桶的協議之上，額外減產60萬桶。

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