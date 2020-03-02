澳門賭收瀉88%破天荒　連挫五個月

在新冠肺炎陰霾下，澳門2月份賭收錄得破紀錄的跌幅。據澳門博彩監察協調局公布，今年2月份博彩毛收入僅31.04億澳門元，按年大幅下挫87.8%，除了連跌五個月外，更是該局自2010年公開賭收資料以來最大跌幅。本地及海外分析都睇淡3月賭收前景，認為澳門博彩股短期內不宜沾手。

澳門賭收對上一次大跌為2015年2月，按年跌幅為48.6%，錄得195.42億澳門元，原因是當年正值中國政府大力打貪所致。

帝峰證券及資產管理行政總裁郭思治表示，雖然2月賭收數字符合市場預期，但他展望3月和第一、二季賭收「都唔會好」。他直言就算疫情受控，都要最少一、兩個月時間去讓業務恢復。

他稱，賭企現時業務無論博彩、酒店、旅遊、娛樂及消費等，「全部無現金流」，但公司「削減唔到成本」，即使賭場沒客人，「燈油火蠟」和員工薪金仍要支付，影響盈利，不建議吸納濠賭股。

事實上，澳門賭收已經連續五個月下跌，2月的按月跌幅亦達85.97%。而1、2月累計賭收僅252.29億澳門元，按年跌49.9%。

澳門賭場在2月5日按當地政府要求暫停營業15日，儘管上月20日恢復營業，但瑞信早前的研究報告已引述賭業中介表示，賭場重開多日以來，生意沒向好迹象。貴賓廳生意額只得正常時期的15%，中場賭枱生意額更只是疫情爆發以前的5%。如疫情持續，3、4月份賭收可能續跌60至80%。

金沙中國總裁王英偉早前接受媒體訪問時亦表示，如內地仍然未恢復旅行團及個人遊，相信澳門博彩業會進入艱難期，公司旗下娛樂場恢復營業以來的業績，與以往是「差到不敢比較」。

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