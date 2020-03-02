東方日報B1：疫潮來襲 2月新盤成交冧70%
2020年03月02日 00:03
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受新冠肺炎肆虐衝擊，二月新盤銷情慘淡。(資料圖片)
受新冠肺炎肆虐衝擊，2月份全港新盤僅錄約350宗交投，按月大幅急挫7成，並創出近4年以來單月新低紀錄。業界預期，隨着發展商增加優惠促銷貨尾，以及部分全新盤料將登場，本月一手住宅成交量可望回升。
自1月下旬疫情開始在港爆發，發展商幾乎全面拖慢甚至叫停開盤計劃。例如長實集團(01113)早前預告新春後推出的將軍澳日出康城SEA TO SKY，設1,422伙，即使已獲批預售樓花同意書，但發展商的前期軟銷工作並未展開，市場料最快本季尾至第2季初才會開盤。而新鴻基地產(00016)的天水圍Wetland Seasons Park第二期，將建699伙，因仍待批預售文件，暫尚未開展推盤。
回顧上月全月，僅1個全新項目推出市場，為信和置業(00083)的西貢豪宅133 PORTOFINO，發展商首批小試牛刀先推7伙標售，暫時沽出1個單位。
總結2月整體一手市況，首兩周全港只錄80餘宗一手成交，較1月同期暴跌逾9成。而月中後部分發展商加強促銷貨尾，帶動市道略見轉活，單計下半月的銷量，足足較首半月多逾兩倍。
要數上月銷量最多樓盤，是新世界發展(00017)的元朗瑧頤，該盤由2月中展開新一輪銷售攻勢，直至月底沽約53伙，套約3.3億元。
至於華懋集團的九龍塘賢文禮士，上周以招標形式售出獨立屋C，實用面積3,452方呎，售價超過1.32億元，呎價約38,277元，屬項目暫沽洋房呎價新低。
業界估3月份交投氣氛或好轉。美聯住宅部行政總裁布少明指，部分全新樓盤有望月內出籠，加上買家「復出」睇樓，料本月新盤銷量可突破1,000宗水平。事實上，數個全新盤籌備推售，屯門恆大‧珺瓏灣第二期早前調整價單優惠，料最快周內公布首輪銷售安排。
另外，綜合市場資訊，剛過去的周六、日，一手市錄逾50宗成交，按周跌逾1成。
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