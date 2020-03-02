東方日報B1：疫潮來襲　2月新盤成交冧70%

受新冠肺炎肆虐衝擊，2月份全港新盤僅錄約350宗交投，按月大幅急挫7成，並創出近4年以來單月新低紀錄。業界預期，隨着發展商增加優惠促銷貨尾，以及部分全新盤料將登場，本月一手住宅成交量可望回升。

總結2月整體一手市況，首兩周全港只錄80餘宗一手成交，較1月同期暴跌逾9成。而月中後部分發展商加強促銷貨尾，帶動市道略見轉活，單計下半月的銷量，足足較首半月多逾兩倍。

至於華懋集團的九龍塘賢文禮士，上周以招標形式售出獨立屋C，實用面積3,452方呎，售價超過1.32億元，呎價約38,277元，屬項目暫沽洋房呎價新低。

業界估3月份交投氣氛或好轉。美聯住宅部行政總裁布少明指，部分全新樓盤有望月內出籠，加上買家「復出」睇樓，料本月新盤銷量可突破1,000宗水平。事實上，數個全新盤籌備推售，屯門恆大‧珺瓏灣第二期早前調整價單優惠，料最快周內公布首輪銷售安排。

另外，綜合市場資訊，剛過去的周六、日，一手市錄逾50宗成交，按周跌逾1成。

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