【專家點評】古勝：手機股跌浪未完　撈唔過

新冠肺炎擴散之快、傳播之廣，堪稱本世紀之最。病毒流竄之處，伴隨而來係商業活動停擺、製造業停工，嚴重破壞世界經濟。金融市場同樣受創，君不見美股由高位回落逾一成？中港股市雖有無形之手力撐，但上周五都要大跌。好多人想知環球股市要衰幾耐，老古答唔到，刻下持盈保泰先係安身立命之本。

睇番中國，上周六公布的中國官方製造業採購經理指數跌至紀錄低位，有排未見復甦。事實上，計埋農曆新年假期至今，中國已經缺席世界製造業舞台差唔多兩個月，刻下雖安排各地復工、復市，但成效如何，相信當局都未必有把握。

展望本周，周五美國公布2月失業率及非農就業數據，周六中國則有2月進出口數據，均為兩國於疫情爆發後的首個重要數據，值得參考。老古認為，新冠肺炎病毒傳染力強、潛伏期長，若未有特效藥或疫苗，仍會損害全球經濟，金融市場中線難言安穩，買股要控制注碼，嚴守止蝕紀律。

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