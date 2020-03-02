【專家點評】古勝：手機股跌浪未完 撈唔過
2020年03月02日 07:30
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手機股上周五急跌。
新冠肺炎擴散之快、傳播之廣，堪稱本世紀之最。病毒流竄之處，伴隨而來係商業活動停擺、製造業停工，嚴重破壞世界經濟。金融市場同樣受創，君不見美股由高位回落逾一成？中港股市雖有無形之手力撐，但上周五都要大跌。好多人想知環球股市要衰幾耐，老古答唔到，刻下持盈保泰先係安身立命之本。
睇番中國，上周六公布的中國官方製造業採購經理指數跌至紀錄低位，有排未見復甦。事實上，計埋農曆新年假期至今，中國已經缺席世界製造業舞台差唔多兩個月，刻下雖安排各地復工、復市，但成效如何，相信當局都未必有把握。
睇嚟今次「疫」市有排差，在港上市嘅內地製造業公司將面對資產重估壓力，尤其去年愈升愈有嘅手機設備股。市傳蘋果公司最新iPhone或未能如期推出，觸發舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)上周五分別下挫逾5%及逾6%。舜宇過去三個月似足雙頂向下，目前股價挨近頸線，若然再跌，有機會下試250日線107元水平；瑞聲亦差唔多，下一個支持位於250日線49元附近，若然跌穿，要到45元先有支持。想博反彈都係要暫時忍手，等跌定咗先好行動。
內地因疫情而啟動放水救市、提振經濟，配合上述製造業停擺造成的物資短缺，似乎避唔開惡性通脹。香港人要好好保護資產，可吼低買入實金或SPDR金ETF(02840)，不失為安全之選，正應驗「亂世買黃金」的傳統智慧。
展望本周，周五美國公布2月失業率及非農就業數據，周六中國則有2月進出口數據，均為兩國於疫情爆發後的首個重要數據，值得參考。老古認為，新冠肺炎病毒傳染力強、潛伏期長，若未有特效藥或疫苗，仍會損害全球經濟，金融市場中線難言安穩，買股要控制注碼，嚴守止蝕紀律。
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