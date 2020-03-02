異動股：微盟曾炒高11%　其SaaS業務生產環境恢復正常

該股早段炒高11.04%，高見5.33港元，其後升幅收窄，最新報5.06元，升5.42%。

針對是次事故可能帶來的潛在現金賠付和流量賠付，公司和管理層合計準備1.5億元人民幣(下同)的賠付資金，其中1億元由公司承擔，5,000萬元由管理層承擔(其中董事會主席兼首席執行官孫濤勇承擔3,500萬元，執行董事兼首席技術官黃駿偉承擔500萬元，執行董事兼智慧商業事業群總裁方桐舒承擔500萬元，執行董事兼智慧營銷事業群總裁游鳳椿承擔500萬元)。

基於目前所得資料，雖然是次事故在短期內對公司的業務營運和財務狀況將產生一定的負面影響，但考慮到事故為偶發事件且公司已經恢復SaaS生產環境和數據並積極與商戶溝通賠償方案，董事會不預計本次事故會對集團中長期的業務營運和財務狀況產生重大不利影響。

－－－－－－