希望教育購馬來西亞私立高等教育商　股價漲近7%

目標集團為按在校學生計馬來西亞最大的私立高等教育服務供應商之一，現有超過16,500名學生，每名學生每年學費估計約為30,000元人民幣。

完成交易時，目標公司將成為公司的全資附屬，因此目標集團的財務業績將綜合納入集團的帳目。

公司認為，收購事項將促進其學校網絡的地域拓展，推動教育服務多元化，並使其得以利用目標集團於馬來西亞私人高等教育市場的領先地位，從而促進集團的獲利能力及長期業務持續發展。

－－－－－－