【股民熱話】三大現象預示港股將現股災？
2020年03月02日 08:00
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近年表現全球最強的股市之一的美國股市，上周亦不敵「疫」潮淡風，三大指數紛紛進入入調整期，其他亞太區股市如日本、南韓、澳洲亦全線受壓。基本上，從股債二市表現，加上日圓及黃金價格的走勢來看，避險資金正在大規模行動，為全球股市持續大幅震盪作準備。
雖然中、港股市近期的跌幅相對外圍細，但不等於危機亞於外圍。筆者認為，目前有三大現象，正預示港股正處股災前夕！
首先，觀50隻藍籌股，已經有超過八成股價跌穿俗稱「牛熊分界線」的250日線，顯示港股底子甚弱，不但沒有多大的反彈動力，恒指向下再試24,500至25,000點水平承接的壓力愈來愈大。
其次係，從中、港兩地首季以來的經濟表現之差劣來看，大型企業已紛紛預告首季經營數據將受影響，包括內地最大的保險企業之一的中國平安，以及香港的大型銀行和地產企業，其中更有藍籌地產股高管揚言，經濟再差下去，未來兩年的物業銷售都會十分困難。從企業盈利的角度看，港股在現水平所面對的重估壓力日大。若然大家同意，今年經濟會遠差於去年的話，則要有心理準備，今年恒指的低點，好大機會低於去年的低點(24,897點)
第三，由去年下半年以來，內地資金一直頂住港股，主要係靠炒5G同科網概念，被稱為「ATM」的阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團點評(03690)成為港股的風向儀。可近期見到美團股價已一改強勢，短線若確認失守99元水平，好可能會出現較大的調整。再看阿里巴巴，相信唔少香港人今年以來都冇咩幫襯過淘寶，親身體會到首季阿里營運會有幾差，再加上若然全球金融市場持續動盪，睇怕今年中企來港作第二上市的潮流亦只得延遲出現，阿里染藍亦非坦途。至於騰訊，首季一試南非股東減持價後又再掉頭回落，14日RSI亦明顯見到背馳，預計首季股價或再試250日線355元水平支持。故綜觀「ATM」這個港股景氣指標，亦係「淡」味甚濃，不得不防。
雖然，以內地當局的作風，繼續印銀紙、谷基建、托股市、撐內需，成為主要的救市手段。但若然疫情持續在全球蔓延，只怕最終亦難以抵擋「逆」風。投資者宜要做好準備，以防年內餘下時間，港股會破底而下，展尋底之旅。
東網財經專欄作者 帥哥
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