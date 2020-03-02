【市前重點睇】美匯跌穿98　油價挫逾2%

●美匯指數跌至97.94，離岸人民幣(CNH)高企6.987，港匯見7.7939，美元兌日圓處107.7，歐元升上1.1052，英鎊企1.2807。油價跌逾2%，布油下試49美元，紐油跌穿45美元。金價跌至1,584美元。美股三大期貨一度急挫2%。

-納指上周五收報8,567點，升0.89點或0.01%，全周跌10.5%。標指收市跌24點或0.82%，報2,954點，全周跌11.5%。

-蘋果公司(Apple Inc.)股價上周五曾較歷史高位327.85美元累跌超過20%，一度「見熊」。

●美國10年期國債孳息率挫11.21點子，報1.1486厘。

●國際油價創自金融海嘯以來最大單周跌幅。上周五紐約期油4月合約收報每桶44.76美元，單日收跌4.9%，全周計則跌16%。布蘭特期油4月合約則單日跌3.2%至每桶50.52美元，全周跌14%，是2016年1月以來最大單周跌幅。

●投資者需為其他類別資產「補倉」而拋售黃金套現。上周五紐約期金收跌4.6%至每安士1,566.7美元，創近7年最大跌幅，全周計跌5%，全月計則回調1%；現貨金盤中一度跌4.5%，是2013年6月以來最大跌幅。

●港股ADR指數上周五收報26,190點，升60點或0.23%。

●3月恒生指數夜期上周五收報25,803點，跌367點，低水327點，成交78,101張。

●【慘過海嘯】中國官方製造業PMI跌至35.7，創新低。

●澳門賭收瀉88%破天荒，連挫5個月。

●【內外夾擊】澳門上季經濟按年勁縮8.1%。

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