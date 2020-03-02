即時科研接獲聯交所取消該公司上市之通知

該函件指出，於作出該決定時，聯交所已考慮(其中包括)以下各項：

(i)公司的現有業務多年來一直維持非常低的營運水平並多數錄得負經營現金流；

(ii)由於市場需求萎縮，公司的收益自2013年起持續大幅度下滑；

(iii)公司的軟件業務自上市起表現轉差且其客戶基礎有限，顯示軟件業務不再具有可行性及可持續性；

(iv)公司的新金融科技產品未能產生及維持大量收益；

(v)公司的物業租賃業務規模較小且新近才分租，經營記錄有限，且僅屬有限的增值服務；及

(vi)公司的貿易業務錄得虧損且並無潛在客戶。

根據該函件，該公司須重新遵守(其中包括)GEM上市規則第17.26條，符合聯交所設定的任何復牌指引及全面遵守GEM上市規則致令聯交所滿意方能讓股份恢復買賣。根據GEM上市規則第9.14A(1)條，倘股份停牌持續達12個月，聯交所可取消股份的上市。

根據GEM上市規則第4.06條，該公司有權將該決定提交GEM上市委員會以作覆核，可於2020年3月10日或之前要求覆核該決定。倘公司於3月10日仍未作出覆核申請，股份將自3

月11日上午9時正起暫停買賣，在此之前，股份將繼續買賣。公司仍在審閱該函件，並正與公司的專業顧問進行討論，亦會積極考慮對該決定提出覆核要求，提交GEM上市委員會進行覆核。

－－－－－－