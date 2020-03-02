疫情嚇窒！新盤成交縮70%　二月僅350刁四年最低

受新冠肺炎肆虐衝擊，二月份全港新盤僅錄約350宗交投，按月大幅急挫七成，並創出近4年以來單月新低紀錄。業界預期，隨着發展商積極增加優惠促銷貨尾，以及部分全新盤料將登場，本月一手住宅成交量可望回升。

總結二月整體一手市況，上半月表現可謂最「慘淡」，首兩星期全港只錄得80餘宗一手成交，較一月同期暴跌超過九成。而月中後部分發展商透過調高地產代理佣金等加強促銷貨尾，帶動市道略見轉活，單計下半月的銷量，足足相等首半月的超過3倍。

同時，華懋集團的九龍塘賢文禮士，上周以招標形式售出獨立屋C，實用面積3,452方呎，花園1,256方呎，售價超過1.32億元，呎價約38,277元。

業界估計三月份交投氣氛有機會好轉。美聯住宅部行政總裁布少明指出，部分全新樓盤有望月內出籠，加上買家陸續「復出」睇樓，料本月新盤銷量可突破1,000宗水平。

事實上，數個全新盤正籌備推售，屯門恆大‧珺瓏灣第二期早前已調整價單優惠，料最快周內公布首輪銷售安排。另方面，綜合市場資訊，剛過去周六、日兩天，一手市場共錄逾45宗成交，按周下跌逾兩成。

－－－－－－