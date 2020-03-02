疫情嚇窒！新盤成交縮70% 二月僅350刁四年最低
2020年03月02日 08:30
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受新冠肺炎肆虐衝擊，二月份全港新盤僅錄約350宗交投，按月大幅急挫七成，並創出近4年以來單月新低紀錄。業界預期，隨着發展商積極增加優惠促銷貨尾，以及部分全新盤料將登場，本月一手住宅成交量可望回升。
自一月下旬疫情開始在港爆發，發展商幾乎全面拖慢甚至叫停開盤計劃，多個原本部署農曆新年後發售的新盤，至今仍未正式啟動賣樓及推廣攻勢。回顧上月全月，只有1個全新項目推出市場，為信和置業(00083)旗下西貢低密度豪宅133 PORTOFINO，只提供33伙，發展商首批小試牛刀先推7伙標售，暫時已沽出1個單位。
總結二月整體一手市況，上半月表現可謂最「慘淡」，首兩星期全港只錄得80餘宗一手成交，較一月同期暴跌超過九成。而月中後部分發展商透過調高地產代理佣金等加強促銷貨尾，帶動市道略見轉活，單計下半月的銷量，足足相等首半月的超過3倍。
要數上月銷量最多樓盤，是新世界發展(00017)的元朗瑧頤，該盤由二月中展開新一輪銷售攻勢，直至月底速沽約53伙，套現約3.3億元。同系其他樓盤承接亦不俗，其中清水灣傲瀧連錄多宗大額特色戶交易，包括A座P1大宅，實用面積3,372方呎，天台面積844方呎，成交價逾1.45億元，呎價43,012元，無論售價及呎價均打破樓盤歷來最高紀錄。
除分層物業獲高價承接外，疫市下亦有個別洋房以理想價賣出。新鴻基地產(00016)位於馬鞍山的雲海別墅，二月共錄得3宗交投，當中Lily Avenue 11號洋房，實用面積3,780方呎，花園面積1,942方呎，售價逾1.18億元，刷新全區住宅歷來售價新高位，呎價31,429元。
同時，華懋集團的九龍塘賢文禮士，上周以招標形式售出獨立屋C，實用面積3,452方呎，花園1,256方呎，售價超過1.32億元，呎價約38,277元。
業界估計三月份交投氣氛有機會好轉。美聯住宅部行政總裁布少明指出，部分全新樓盤有望月內出籠，加上買家陸續「復出」睇樓，料本月新盤銷量可突破1,000宗水平。
事實上，數個全新盤正籌備推售，屯門恆大‧珺瓏灣第二期早前已調整價單優惠，料最快周內公布首輪銷售安排。另方面，綜合市場資訊，剛過去周六、日兩天，一手市場共錄逾45宗成交，按周下跌逾兩成。
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