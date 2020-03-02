【另類指標】沈振盈：美股大冧意料之內

新冠肺炎雖然在內地有受控迹象，但在環球各國擴散，導致美股連番下跌，三大指數短短數日已跌逾一成。如此跌勢確實駭人，但又不可忘記，美股早前一季是如何上升。

升得高，跌得快而深，是投資市場必然現象。今次美股之跌，表面上是因為疫症擴散，但中國疫情爆發之初，美股略為回調後仍創新高，今次回落自然要追回之前的背馳。美股下跌實在有很多原因，估值高、前景向淡，是最重要的「因」。

港股近日跌幅相對較小，個別股份更逆市上揚。從玄學分析，星期四為「驚蟄」，市況料在周中逆轉，3月份之後，港股有望轉好。本周市況在周三之後向好，投資者不宜太淡。

本周每日股市走勢預測：周一為天干屬木地支屬土，木剋土之局，仍有震盪。周二為天干屬木地支屬火，木生火之局，天干合，地支沖，先高後低。周三為天干地支皆屬火，全火之局，是日破日，喜神衝忌神，有轉勢迹象。周四為天干屬火地支屬土，火生土之局，是日為「驚蟄」轉月，市況轉好。而周五是天干屬土地支屬金，土生金之局，走勢漸入佳境。

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