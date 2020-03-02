異動股：三生製藥回購及澄清報道　曾升逾6%　

另外，有關報道指投資者因多名董事離任及報稱公司將有一名新任首席財務官而對公司的日常運作表示憂慮，公司澄清，董事及高級管理層一直保持穩定，7名董事中有5名自公司於聯交所上市起一直履行董事會職務。

對於新冠肺炎疫情，公司指雖然若干產品的生產暫時中止一段短暫的時間，但集團已恢復正常營運超過兩星期，因此，公司預期先前暫時中止生產對集團業務營運及承擔並無造成任何重大不利影響。

該股早段曾升6.06%，高見8.57元。

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