新冠肺炎：日股跌逾1% 央行將出手穩定市場
2020年03月02日 08:52
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情恐慌蔓延，意大利及伊朗確診人數急增，投資者憂慮疫情引發全球經濟衰退，上周環球股市按周呈現金融海嘯以來最差單周表現。亞洲股市早段續弱。
日本日經225指數低見20,834點，跌308點或1.46%。日本首相安倍晉三表示，要不惜一切代價避免學校出現新冠肺炎疫情大規模爆發，另透露尋求制訂法律以宣布緊急狀態。
此外，日本央行行長黑田東彥稱，將密切關注未來發展，並努力通過適當的市場運作和資產購買，來提供充足的流動性並確保金融市場的穩定。
南韓首爾綜合指數跌17點或0.89%，低見1,969點。南韓大邱市新增兩宗新冠肺炎病例，累計死亡22人，全國累計染病人數增至逾3,700人。
上周五(2月28日)進入調整區的澳洲悉尼普通股指數低見6,307點，挫203點或3.13%。澳洲出現首宗新型肺炎死亡個案，死者是一名78歲來自珀斯的男子，他與妻子曾經乘搭「鑽石公主」號郵輪。
新西蘭股市亦進入調整區。
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