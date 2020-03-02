【即市分析】新地向下空間有限 可博反彈？

東網財經專欄作者錢修：疫市來襲，香港商業活動大受打擊，商場、商業大廈租值受損，新盤買賣亦見停頓，本地地產股股價回落，到底跌幅是否已反映風險？

再睇走勢，新地過去半年多曾5次下次106元至107元水平都見反彈，保持上落格局，上方最大阻力位為250天線即122元水平。而上周五該股收跌逾2%報110.8元，距離下方支持位不遠，短線回吐守106，反彈目標睇116元，可留意相關衍生工具部署。

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