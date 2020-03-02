港股倒升　騰訊阿里漲1%　三桶油反彈

道指期貨跌幅收窄至數十點，內地A股全線升逾1%，港股低開後迅速倒升，恒生指數曾飆239點，高見26,369點；，暫維持過百點升幅。國企指數升約百點，主板成交220億港元。

騰訊倒升1.2%，重上390港元水平；阿里巴巴亦升1.1%，至202元水平；美團點評則跌逾2%，低見96.6元。

滙豐控股再跌至3年半低位後回順，暫跌0.5%。友邦保險升0.5%；工商銀行、建設銀行及中國平安升0.9%至1.1%。

石油股反彈，中國石油及中國海洋石油飆2.6%，是表現最佳兩隻藍籌；中國石化升1%。

【09:20】滙豐跌逾1% 騰訊偏軟

美股道指期貨跌近200點，港股開市偏軟，恒生指數低開52點，報26,077點；國企指數升13點，報10,315點。

滙豐控股繼續破底，股價跌1.2%報52.5港元，拖低恒指29點。其他重磅股窄幅上落，中國平安及中國移動跌近1%；建設銀行及工商銀行無起跌；友邦保險升0.1%。

「ATM」三大科網股個別發展，騰訊跌0.3%報384.6元；阿里巴巴升0.6%報201.2元；美團點評跌0.9%報98元。

其他藍籌股方面，新世界發展跌1.8%表現最差；吉利汽車跌1.6%緊隨其後。九龍倉置業及中信股份升2.5%及2.3%，是表現最佳兩隻藍籌。油價續挫，惟中國石油及中國海洋石油彈2%及1.1%。

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