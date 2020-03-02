A股快報：滬綜指漲逾2%　7省市推25萬億重點項目投資計劃

滬深三大股指升幅擴大，滬綜指升73點或2.55%，至2,953點；深成指漲293點或2.68%，報11,274點；創業板指升40點或1.97%，至2,112點。

在新冠肺炎疫情衝擊和經濟下行壓力下，各省份最近密集推出龐大投資計劃。此外，推出新一輪大規模基建的呼聲也在不斷增長。從7個省份公布的重點項目投資計劃來看，總投資接近25萬億元人民幣(下同)，2020年度計劃完成投資也近3.5萬億元。至於全國其他省份公布重點項目清單，但沒有公布投資總額，還有一些省份具體數據不夠詳實。

【09:26】A股快報：兩市齊升 融資餘額減少213億人民幣

滬深股市齊高開，滬綜指升19點或0.66%，報2,899點；深成指高開134點或1.23%，至11,115點；創業板指高開38點或1.88%，報2,110點。

人民銀行連續10日暫停逆回購操作，另無資金到期，實現零投放零回籠。此外，人民幣兌每美元中間價升穿7水平，至6.9811，按日升255點子，升至2月17日以來高位，升幅亦創1月14日以來最大。

截至周日(3月1日)，上交所融資餘額報5,822.1億元人民幣，按日減少77.05億元；深交所融資餘額報5,056.93億元，按日減少136.65億元；兩市合計10,879.03億元，按日減少213.7億元。

中國公司債、企業債公開發行將自周日起實行註冊制，與股市再融資政策攜手走向放鬆。市場人士認為，改革標誌着中國寬信用再進一步，從結構性政策進入制度放鬆的新階段，有利於一定程度改善實體經濟融資環境，並有助於定價市場化和發行效率的提高。

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