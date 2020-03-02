向世界錢進：移居台灣投資155萬過關

相對其他地方動輒過千萬元的投資移民計劃，台灣的門檻明顯較低，僅需投入約155萬港元做生意，便可申請入籍台灣，並享受其「全包」醫療保障。然而，隨近期移民台灣申請愈來愈多，審批要求亦趨嚴謹，如果再像過往般「Hea」做生意一年就申請入籍，絕對過唔到關！

持有特區護照、沒有犯罪紀錄、通過體檢的港澳人士投資600萬元新台幣(約155萬港元)在台灣設立新公司、購買或投資現有公司，可取得台灣居留簽證，申請人的配偶及未滿20歲的子女亦可同時申請。而當申請人在台灣連續居住滿一年，期間離開當地不超過30日，又或連續居住滿兩年且每年居住270日以上，便可申請台灣戶籍和護照。

移民要求看似簡單，但實際上已有所收緊。天一(香港)移民顧問業務拓展總監謝國威表示，起初台灣政府針對港澳人士的移民條件相當友善，設有存款移民，只需要在台灣銀行存款500萬元新台幣(約129萬港元)滿一年即可申請台灣定居，但在2014年已經廢除。

其後變成上述的投資移民要求，但當年審核非常簡單，就算公司沒有營業額都獲批。他舉例，當年不少港人用「最低成本法」去經營生意，例如簡單弄個Facebook專頁，再在台灣超市買一箱椰子水，然後在網上賣，一年後就成功申請入籍。然而，當台灣發現不少人在入籍後把公司清盤結業，再把錢匯回香港，遂令當局逐步收緊移民審核條件。

到了近期，申請人需要提供完整的商業計劃書，列明經營項目、員工數目、財務預測、行銷計劃、入貨來源等，而在一年後申請入籍時，要提供過去12個月的實際營運紀錄等。

他提醒，部分生意如沒有實體經營的網上生意不會獲批，投資類型、顧問服務管理類型亦不被接納，所以大家不要開公司買樓再自己管理就作為入籍申請。另他提醒，沒有營商經驗的港人在台灣做生意不要期望首年就可賺錢，能夠收支平衡已非常出色。

他認為，移民台灣最吸引港人之處是享有全民健康保險的醫療服務，以及當地全球排名前列的國際醫療水準。港人在台灣住滿六個月後已可申請，但因一開始做生意屬僱主身份，每月需付700、800港元，而入籍後不用經營生意，每月只需付200多港元已可參與健康保險，基本上等於買了一份沒有賠償上限、如同「全包」的保險，涵蓋危疾、住院、醫療等，即使出外旅行受傷也可索償。

至於在台灣生育也有補助，以台北市為例，生一個有兩萬元新台幣(約5,167港元)的獎勵金，然後每月有2,500元新台幣(約645港元)的補貼，直至小朋友達5歲。另他建議在台灣居住首年可先在不同城市租樓住，看哪裏最適合自己，而不是急於立即買樓。因租金回報率或低至約1%，不是投資收租的好選擇。

●寶島人妻：創業咪一窩蜂做飲食

港人Kathy六年前與台灣人結婚後，移民台北居住和創業，兩年半前在最新冒起的文青區赤峰街附近開了一間獨立書店「詩生活」，以出售詩集及文創商品為主。

她建議港人投資移民台灣，一定要完善規劃移民後的工作安排，做生意的話最好是做自己擅長的，這樣才會長久。例如很多香港人來台都是開咖啡店或茶餐廳，但台灣的美食太多，市場競爭很大，如果本身不是對飲食有興趣，或有獨門烹調手藝，就不要隨便做飲食業了。

另外，她認為在台灣找工作不算困難，但薪酬較香港低，基本起薪點是23,800元新台幣(約6,150港元)，時薪是158元新台幣(約41港元)，這薪水要在台北生活並不充裕，如果要付租金或供樓，加上飲食和交通費，要儲錢就很難。

事實上，台北的生活及消費水平並不便宜，一般來說，午餐選擇飯盒，普遍100元新台幣(約26港元)已很豐富，而如果要去商場的美食廣場消費，午餐價格可以去到200至350元新台幣(約52至90港元)。

至於在台灣西南部城市高雄出世的謝佩蓓，大學畢業後在台北工作了六年。她指台北工作機會較多，例如她從事生物科技製藥行業，這類型公司在台北遠較高雄多。事實上，很多台灣南部的年輕人畢業後傾向前往北部地區如台北、新北市、新竹科學園區等找工作，原因是台北城市就業機會大，薪酬也高一些，不過台北的物價也會較貴。另外，雖然高雄和台北都有捷運，但台北的捷運支線較多，公共交通相對方便。

她認為香港人移民台灣，語言和文化很容易適應，兩地都是用繁體字。然而，台灣有很多地方講台語，尤其是年長的人或街市。另她坦言台灣最大問題是工資水平低，跟香港差很遠。如果看工資與樓價比率，在台灣置業也不比香港容易。

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