港股格局：李偉傑上望26500點
2020年03月02日 10:12
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，新冠肺炎疫情擴散全球，令市場充斥悲觀氣氛，拖累美股道指上周挫逾3,500點；惟另一方面，市場憧憬聯儲局本月將減息半厘抗疫，力度較預期減0.25厘大。他認為，在減息憧憬下，港股暫時會在26,000點水平穿梭，或呈現超跌反彈，短線上望26,500點。A股方面，他料滬綜指於2,850點有初步支持。
受避險情緒及減息因素等影響，國際金價近期大幅波動，不過李認為，金價仍會反覆上揚，若金礦股及相關ETF挨近10天線，可博反彈。
波動市下，不少股民心思思想吼高息股。他分析，投資REITs要三思，有機會賺息蝕價，原因是擔心商戶將不續租甚至減租，至於散戶愛股滙豐控股(00005)，雖然業績無驚喜兼欠回購，但由於息率達7.5厘，所以有得諗，但切忌對股價可大升的期望。
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