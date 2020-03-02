港股格局：李偉傑上望26500點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，新冠肺炎疫情擴散全球，令市場充斥悲觀氣氛，拖累美股道指上周挫逾3,500點；惟另一方面，市場憧憬聯儲局本月將減息半厘抗疫，力度較預期減0.25厘大。他認為，在減息憧憬下，港股暫時會在26,000點水平穿梭，或呈現超跌反彈，短線上望26,500點。A股方面，他料滬綜指於2,850點有初步支持。

受避險情緒及減息因素等影響，國際金價近期大幅波動，不過李認為，金價仍會反覆上揚，若金礦股及相關ETF挨近10天線，可博反彈。

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