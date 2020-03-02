港股格局：林家亨指買貨時機到 上望27000

恒指周一早間重上26,300點水平，低位亦守穩26,000點，國農證券董事總經理林家亨認為目前是投資者的入貨時機。

他表示，現時內地的新冠肺炎確診個案每日減少，對中港股市是趨向樂觀，而疫情在環球擴散，反而有利資金流向中港股市。他相信恒指短期低位已見(上周五最低跌至25,989點)，周一應該要入貨，博恒指今月重上27,000點。

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